Азербайджанский дизайнер представил во Франции грандиозную коллекцию “Сумах”

Учредитель марки AFFFAIR, всемирно известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил в рамках Недели моды в Париже представил коллекцию "Haute Couture Sumakh". Дизайнер создал коллекцию, вдохновившись красотой, неповторимой нежностью азербайджанских ковров, образцами карабахской школы ковроткачества.

Как передает Day.Az, в коллекцию "Сумах", представленную при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Государственного комитета по работе с диаспорой, входит 21 костюм, подготовленный на основе узоров Челеби, Ханлыг, Нелбеки-гюль и богатых мотивов азербайджанских ковров.

Moдельер отметил, что вложил в создание этого грандиозного проекта всю душу, силы и любовь.

Коллекция, отражающая радующие глаз оттенки азербайджанского коврового искусства, была встречена с большим интересом.

В дальнейшем коллекцию "Haute Couture Sumakh" планируется представить в Москве, Баку и Нью-Йорке.

Руфат Исмаил является первым и единственным азербайджанским и турецким дизайнером, коллекции которого демонстрировались на таких грандиозных мероприятиях, как недели моды в Милане, Италии, Нью-Йорке, Дубае, Турции и Иране.

Отметим, что модельер удостоен Турецкой ассоциацией дизайнеров одежды премии "Лучший дизайнер Турции -2018". Его работы были представлены на Неделе моды в Нью-Йорке.