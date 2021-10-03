Фильм из Азербайджана выиграл приз за лучший сценарий фестиваля "Киношок"

Фильм Михаила Лукачевского "Вертолет" получил сразу четыре приза завершившегося в Анапе 30-го фестиваля "Киношок": за лучший полнометражный фильм, режиссуру и операторскую работу, а также диплом прессы. Приз за лучший сценарий получил фильм "Билясувар" режиссера из Азербайджана Эльвина Адыгозела, передает Day.Az со ссылкой на "Кавказский Узел".

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября в Анапе открылся юбилейный 30-й кинофестиваль "Киношок", в программе полнометражных фильмов которого было представлено 12 картин из семи стран.

В конкурсе полнометражных фильмов на кинофестивале "Киношок", закрытие которого состоялось 2 октября, победителем стал фильм "Вертолет" режиссера Михаила Лукачевского (Якутия). Помимо главного приза "Золотая лоза" как лучший полнометражный фильм картина, в которой рассказывается о семье, чей ребенок заболел после приезда к родственникам в отдаленный северный поселок, получила призы за лучшую режиссуру, за лучшую операторскую работу и диплом прессы, пишет "Интерфакс".

За лучший сценарий удостоился приза режиссер из Азербайджана Эльвин Адыгозел за фильма "Билясувар" о жизни в одноименном городе. Лучшим актером признан Болот Тентимишов, который сыграл главную роль в фильме "Озеро" (Киргизия), лучшей актрисой - Анастасия Струкова (фильм "Ничья", Россия), информирует ТАСС.

Лучшей короткометражкой стала картина "Авако" режиссера Ксении Пчелинцевой, лучшим телевизионным фильмом - "Обитель" Александра Велединского, а лучший детским фильмом - "Новенький" режиссера Александра Кулямина.

Впервые фестиваль "Киношок" прошел в Анапе в 1992 году в качестве форума авангардного кино. В 1995 году он стал Открытым фестивалем кино стран СНГ и Балтии, а с 2007 года - Открытым фестивалем кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии.