В Баку прошел творческий вечер известного немецкого исламоведа

В Бакинском книжном центре прошел творческий вечер известного немецкого исламоведа, писателя и переводчика Стефана Вайднера, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие было организовано при поддержке посольства Германии и приурочено к Году Низами Гянджеви.

Выступившие на открытии директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева отметила важность проведения мероприятия в деле дальнейшего развития культурных связей между странами, пропаганды творчества Низами Гянджеви. Представитель посольства Германии Хайко Шварц отметил, что в связи с 880-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви посольство Германии в Азербайджане организует серию мероприятий в Баку и Гяндже.

В ходе встречи Стефан Вайднер выступил с лекцией на тему любви в азербайджанской литературе на примере романа Курбана Саида "Али и Нино", который впервые был издан на немецком языке в 1937 году в Австрии. Роман издавался более 100 раз на 33 языках мира и стал настоящим бестселлером. Книга повествует о романтической истории любви мусульманина Али Ширваншира и христианки Нино Кипиани. События разворачиваются в Азербайджане, Грузии и Персии сразу после окончания Первой мировой войны. В романе очень красочно описывается политическая, этническая и культурная жизнь Баку - нефтяной столицы мира начала XX века. События большей части романа происходят в старой части Баку - Ичеришехер.

Немецкий писатель также сравнил отношения главных героев произведения "Али и Нино" с образами "Лейли и Меджнун" Низами Гянджеви, ответил на вопросы гостей вечера, среди которых были представители культуры и науки, творческой молодежи.

В рамках мероприятия была представлена экспозиция Кямали Мусы, которая создана по мотивам поэмы Низами Гянджеви "Хосров и Ширин".