В Баку прошла церемония вручения государственных наград деятелям культуры

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась торжественная церемония в связи с присвоением группе деятелей культуры и искусства почетных званий, награждением орденами и медалями, согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В своем выступлении министр культуры Анар Керимов отметил, что государством уделяется особая забота и внимание деятелям искусства, делается все для реализации творческого потенциала, повышения материального благосостояния. В стране реконструируются и возводятся центры культуры, проходят реформы в области культуры. Анар Керимов пригласил творческих людей принять активное участие в этом процессе.

Было подчеркнуто, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно продолжает политику общенационального лидера Гейдара Алиева. Азербайджанская культура пропагандируется в мире, занимает высокое место на международном арене. Это стало возможным благодаря выдающейся деятельности главы государства и Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Затем министр вручил деятелям культуры и искусства государственные награды и удостоверения: орден "Истиглал" - народной артистке Хураман Гасымовой, орден "Шараф" - народной артистке Флоре Керимовой.

В 2020 году Азербайджанскому государственному академическому русскому драматическому театру имени Самеда Вургуна исполнилось 100 лет. В связи с этим знаменательным событием и за заслуги в развитии культуры почетные звания и награды были вручены: заслуженный работник культуры - Ильхам Мамедов, заслуженный артист - Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, Олег Амирбеков, Натаван Гаджиева, Инна Имранова, Белла Климашева, Мурад Мамедов, Юрий Омельченко, Теймур Рагимов и Милана Соколенко, орден "Эмек" третьей степени - Наталья Балиева и Рита Амирбекова, медаль "Терегги" - Виктория Лерман, Николай Рудичев, Людмила Сапрыкина.

Ведущим мероприятия был заслуженный артист Эльшан Джабраилов.

Награжденные выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку их деятельности со стороны государства.