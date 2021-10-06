В Высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошел концерт, посвященный Международному дню учителя

Главное Управление культуры Баку организовало концерт, приуроченный к Международному дню учителя в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе управления.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов Карабахской войны. Была особо отмечена роль преподавателей в подготовке кадров Азербайджанской национальной армии. Ведущая мероприятия Кенюль Мухтарова рассказала о благородной профессии учителя, о его участии в воспитании настоящего гражданина и личности. Она также поздравила всех преподавателей с Международным днем учителя.

Мероприятие продолжила заслуженная артистка Метанет Искендерли с прекрасным концертным репертуаром, насыщенным патриотическими песнями. В концертной программе также приняли участие популярные танцовщицы Фатима Фаталиева, Кямаля Сафаралиева и ансамбль народного танца "Тебессюм" Центра культуры Хатаинского района.