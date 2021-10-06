Армянские оккупанты уничтожили более 900 библиотек в Карабахе

Во время армянской оккупации территорий Азербайджана там было уничтожено более 900 библиотек, огромный книжный фонд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов в рамках открывшейся сегодня VII Бакинской международной книжной выставки-ярмарки.

"Наша задача - вернуть в Карабах просвещение, науку, культуру", - добавил он.

Керимов напомнил, что в начале текущего года министерством культуры Азербайджана была инициирована связанная с этим кампания под названием "Qarabağa kitabla gedək".

VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка проходит в Экспо-центре с 6 по 10 октября 2021 года. В ней участвуют представители 12 зарубежных стран. Среди участников мероприятия - около 100 местных издательско-полиграфических компаний и учреждений, связанных с книжным искусством, 43 зарубежные организации.