Работы азербайджанских художников представлены в Северной Осетии-Алании

Работы мастеров из Азербайджана, заслуженных художников Ирины Эльдаровой и Сабины Шихлинской, представлены на заключительной выставке XIV международного фестиваля современного искусства "Аланика", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Экспозиция "Экскурсии в воображаемое" включает в себя проекты российских и зарубежных художников (фотографии, видеоработы, инсталляции и живопись), посвященных видению Северной Осетии. Работы 20 художников из Азербайджана, Турции, России, Нидерландов, Великобритании, Германии и Египта представлены на трех выставочных площадках Владикавказа - в Северо-кавказском филиале Пушкинского музея, Национальном музее республики и музее истории Владикавказа. В рамках фестиваля участники проводят перформансы, творческие встречи и лекции.

Интересно, что открытие экспозиции в выставочном зале Национального музея Республики Северная Осетия-Алания прошло на фоне проекта заслуженного художника Азербайджана, члена Союза художников Азербайджана, почетного члена Российской академии художеств Ирины Эльдаровой. На открытии присутствовали первые лица Республики Северная Осетия-Алания. Было отмечено, что фестиваль "Аланика" в 2021 году посвящен интеграции современного искусства в традиционную среду и продолжает программу "Современное своевременное", начатую на фестивале в 2020 году, который прошел в виртуальном формате и собрал идеи проектов зарубежных и российских художников, посвященных 12 объектам культурного, исторического и природного наследия Осетии-Алании. Эти идеи и были реализованы в ходе 14-го фестиваля.

Художники посетили Владикавказ, где были реализованы их творческие проекты, участвовали во встречах со зрителями в формате artist's talk. Горожане и гости Владикавказа были зрителями и участниками перформансов, которые проходили в городских локациях.

Ирина Эльдарова рассказала Trend Life из Владикавказа о своем произведении:

"Театр, как никто иной, находится на передовой развития общества...Театр Осетии тоже. Не только в русле развития современных театральных тенденций, но главное - все темы, задачи развития современного мирового сообщества вольно или невольно отражены через театр, актеров и зрителей. Мы меняемся. Мир меняется. Остается понятие сцены. Я взяла классических героев из мировой классики, среди которых "Гамлет", "Лебединое озеро", "Паяцы" и некоторые другие, и вложила им в уста (строки, которые на занавесе) фразы, измененные через ментальность Северного Кавказа, а также через свой темперамент и стремление донести до оппонента то, что его будет волновать сегодня, сейчас. И если сегодня есть кому и что прокричать о том, что души людские разъедает "коррозия" глубокого безразличия и всеядности, о том, что понятие "национальное" в высоком смысле деградирует, а парадом командуют не герои, а "ряженые" идолы" - это и говорит о том, что нет гардероба, так как нет костюма, а некоторым пора начинать закусывать в буфете...", - своеобразный ответ, который заставляет серьезно задуматься об истинных человеческих ценностях.

Член Союза художников Азербайджана и Международного комитета музеев и коллекций современного искусства (CIMAM), заслуженная художница Сабина Шихлинская представила виртуальную выставку "Все течет, все меняется", название которой взято из известной цитаты Гераклита. И никто не был дважды в одной реке. Ибо через миг и река была не та, и сам он уже не тот".

"Мой проект заключается в создании в виртуальном пространстве 3D модели арт-галереи с возможностью демонстрации в ней художественных проектов. Посетители могут получить доступ в виртуальную галерею посредством штрихкода. Нереализованное здание Северо-Кавказского филиала Государственного центра современного искусства должно было появиться в старинном Центральном парке Владикавказа, на прекрасном месте возле пруда. На том же месте, где на протяжении более века располагались и функционировали "Восточный павильон", ресторан "Нар", выставочный центр "Иртекс", а также площадка для проведения симпозиумов "Аланика". Печальная история полнейшего исчезновения в реальности всех этих сооружений и инициатив дала мне импульс для использования альтернативного виртуального мира", - сообщила Trend Life художница.