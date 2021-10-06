Иностранные гости делятся впечатлениями от книжной выставки в Баку

Книжная выставка-ярмарка - это всегда праздник и для сотрудников сферы книгоиздательства, и для литераторов, и для книголюбов. С 6 по 10 октября 2021 года жители столицы Азербайджана и гости города смогут окунуться в волшебный мир книг, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка (Baku International Book Fair 2021), стартовавшая сегодня в Экспо-центре, дарит прекрасную возможность детям и взрослым найти книгу по душе, познакомиться и пообщаться с известными и любимыми писателями, посмотреть спектакли, поставленные на основе творческого наследия Низами Гянджеви, поучаствовать в мастер-классах и ряде других мероприятий.

В выставке принимают участие представители 12 зарубежных стран, около 100 местных издательско-полиграфических компаний и учреждений, связанных с книжным искусством, 43 зарубежные организации.

Все участники Бакинской международной книжной выставки-ярмарки рады создавшейся возможности продемонстрировать свою полиграфическую продукцию, провести переговоры с местными и зарубежными издательствами, авторами и полиграфическими компаниями.

Директор Национальной библиотеки Болгарии Красимира Александрова: "Болгария впервые представляет свои издания на Бакинской международной книжной выставке-ярмарке. Наша библиотека очень большая и имеет 140-летнюю историю. Экспонируемые в Баку издания знакомят читателей с культурой, искусством, историей, традициями, природой Болгарии. В рамках визита мы передадим в дар Национальной библиотеке Азербайджана книги. В библиотеке будет открыт уголок Болгарии, книги будут находиться в постоянной экспозиции. У нас блестящие взаимоотношения с коллегами из Азербайджана, по нашему приглашению директор Национальной библиотеки Азербайджана планирует с деловым визитом посетить Болгарию в конце октября, тогда в нашей библиотеке состоится открытие книжного уголка Азербайджана".

Главный редактор журнала "Mədəniyyət/Culture", доктор философии по филологии, заслуженный работник культуры Зохра Алиева: "Наш журнал, выпускаемый по инициативе министерства культуры Азербайджана, разносторонне освещает все сферы культуры и искусства Азербайджана - театр, кино, музыку, живопись. В издании широко представлены материалы о работниках культуры - участниках 44-дневной Отечественной войны, героических сынах Родины, участвовавших в боях за территориальную целостность Азербайджана. VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка имеет большое просветительское значение, играет важную роль в установлении и расширении связей между издательствами, полиграфическими компаниями и различными учреждениями, работающими в данной сфере.

Гости выставки, посетив наш стенд, смогут ознакомиться с выпусками журнала "Mədəniyyət/Culture", среди которых есть очень редкие номера. Они точно привлекут внимание всех, кто интересуется культурой и искусством".

Представитель Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои Мухтарама Муратова: "На книжной выставке в Баку Национальная библиотека Узбекистана представляет книги известных узбекских авторов, эти издания отражают историю, культуру, традиции и обычаи нашего народа. Мы привезли 65 наименований книг, в том числе очень известный журнал INFOLIB, который отражает информационно-библиотечную сферу нашей страны. Посредством издания передовым опытом делятся самые известные библиотекари. Представленные на выставке книги мы передадим в дар Национальной библиотеке Азербайджана. Читатель еще ближе познакомится с традициями, культурой узбекского народа, с произведениями наших авторов. Считаю, что такие мероприятия, как книжная выставка-ярмарка, служат площадкой для обмена опытом. Это культурный мостик между нашими странами".

Библиотекарь Русского дома в Баку (Российский информационно-культурный центр) Самир Багиров: "На выставке мы представляем помимо продукции своей библиотеки также российское издательство "Альпина Паблишер" и онлайн-платформу "ЛитРес". Приглашаем гостей выставки посетить библиотеку. Она находится в Русском доме в Баку, в ее фонде большая коллекция классической литературы, учебных пособий, изданий для внешкольного чтения. У нас много учебных пособий для изучения русского языка как иностранного. В конце ноября ожидаем поступление книг российских и иностранных писателей, пишущих на русском языке".

Представитель компании "Almatykitap Baspassy"(Казахстана) Анелия Баталова: "Мы приехали первый раз на выставку в Баку, здесь представляем 12 наименований книг про Казахстан на трех языках - казахском, английском и русском. Также наша компания издает учебники для школ и детей дошкольного возраста.

В Баку мы представляем электронную платформу для учебников. Она служит для облегчения учеников и педагогов. Это единая платформа, которая содержит учебники, видеоролики, анимации, задания для учащихся и т.д. В платформу возможно загрузить любые книги, по которым занимаются учащиеся. Сейчас, когда многие сферы перешли в онлайн, подобные технологии очень актуальны. Мы будем рады, если наши коллеги из Азербайджана заинтересуются данной платформой, мы открыты к переговорам".

Напомним, что основная цель выставки - повышение у общественности интереса к книгам, пропаганда культуры чтения, ознакомление читателей с цифровыми инновациями в издательской сфере, поддержка книжной индустрии и развитие современных литературных процессов в стране. Мероприятие посвящено 880-летию выдающегося азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви.