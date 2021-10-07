В Баку открылась выставка репродукций картин русских художников

Хотели ли бы вы дома иметь картину известного художника, классика или современника? Конечно - скажут все! К сожалению, далеко не все полотна мира доступны для размещения дома. Шедевры находятся в частных коллекциях и музеях, стоят баснословных денег. А можно ли лицезреть у себя дома копию любимого произведения - репродукцию? Это, конечно же, возможно...

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Русском доме в Баку (РИКЦ) состоялось открытие выставки репродукций картин русских художников "Шедевры русской живописи из собраний художественных музеев России", представленной в рамках серии просветительских мероприятий по истории русского искусства и русской литературы "Слово и образ". Организатором мероприятия выступил Институт гуманитарного образования и тестирования при поддержке Россотрудничества.

В рамках проекта "Слово и образ" в течение двух дней были представлены мастер-классы, прошли интересные лекции, направленные на повышение мотивации изучения русского языка, сохранение и популяризацию культурных связей России и стран СНГ.



В число российских докладчиков и участников делегации вошли прозаик Елена Тулушева, педагог Алена Жукова, музеевед Надежда Никулаенкова, искусствовед Маргарита Изотова, доктор искусствоведения Ирина Стеклова, художник Анатолий Анненков, скульптор Борис Сергеев. Руководитель делегации - доктор филологических наук, профессор Дмитрий Жаткин.

С музыкальной программой выступили Сергей Митрофанов, Анна Бизяева и Михаил Крылов.



Была также осуществлена презентация книг издательства "Союз художников", являющегося ведущим российским издательством, осуществляющим выпуск литературы по музыкальному и изобразительному искусству, фольклору, традиционным народным ремеслам.



Участниками проекта стали студенты бакинских вузов и соотечественники, интересующиеся русской культурой и искусством, которые были отмечены сертификатами.