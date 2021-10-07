В Беларуси состоится концерт посвященный Муслиму Магомаеву

В Беларуской государственной филармонии 19 октября состоится концерт "Свет далекой звезды", посвященный легендарному певцу и композитору Муслиму Магомаеву. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт учреждения.

На вечере в исполнении солистов Белорусской государственной филармонии прозвучат песни, романсы и арии из репертуара Муслима Магомаева.

На сайте Беларуской филармонии отмечено, что Муслим Магомаев по праву считается одним из лучших баритонов мира.

"Популярность певца была невероятной. Его песни постоянно звучали по радио и телевидению. Концерты Магомаева собирали многотысячные стадионы, пластинки певца выходили миллионными тиражами. В репертуаре исполнителя свыше 600 произведений: арии, романсы, эстрадные песни. Великолепный голос, яркая индивидуальность, всенародная любовь, известность и некая тайна...", - подчеркнуто в сообщении.