В Баку пройдет Фестиваль света

С целью привлечения еще большего общественного интереса к изучению, сохранению и передачи поколениям богатого поэтического и философского наследия Низами Гянджеви с 14 по 17 октября в Баку будет проведен аудиовизуальный проект "Фестиваль света. Низами Гянджеви" ("İşıq festivalı. Nizami Gəncəvi"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль пройдет при организации министерства культуры и ряда государственных учреждений.

Напомним, что в 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви. В Азербайджане 2021 год объявлен "Годом Низами Гянджеви".

Фестиваль будет представлен в формате 3D-проекции. На фасаде зданий Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви и Девичьей Башни в аудиовизуальной проекции будут воссозданы миниатюры по мотивам "Хамсе" великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Задача фестиваля - посредством миниатюр по мотивам "Хамсе", хранящимся в библиотеках, музеях и архивах зарубежных стран, в том числе в Российской национальной библиотеке, музейной библиотеке дворца Топкапы, Музее Фицуильяма при Кембриджском университете, Гарвардском художественном музее, привлечь внимание мировой общественности к творчеству Низами Гянджеви, отразив его в визуальном изображении.