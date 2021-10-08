Дворец Гейдара Алиева посвятил первое мероприятие семьям шехидов и гази

Дворец Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения представил литературно-художественную музыкальную композицию "Из Баку в Карабах", подготовленную для участников 44-дневной Отечественной войны, ветеранов и семей шехидов, отдавших свои жизни в боях за Родину.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Дворца.

По словам пресс-секретаря дворца Айтадж Багирлы, Дворец Гейдара Алиева посвятил свое первое мероприятие именно семьям шехидов и гази.

В программе литературно-художественной музыкальной композиции приняли участие военный оркестр Главного управления личного состава Министерства обороны Азербайджана, народные артисты Флора Керимова, Самир Джафаров, Нюраддин Мехдиханлы, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Теймур Амрах, Фаргана Гасымова, Инара Бабаева и Замиг Гусейнов, Нармин Керимбекова, Самира, Абгюль Мирзалиев, Надир Гафарзаде, Кянан Гадимов, Айнур Искендерли.