Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри Босфорского кинофестиваля

Азербайджанский режиссер Хилал Байдаров вошел в состав жюри IX Босфорского международного кинофестиваля (International Bosphorus Film Festival). Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт мероприятия.

Фестиваль пройдет в Стамбуле с 23 по 30 октября и призван внести вклад в дело моральной и материальной поддержки молодых продюсеров и режиссеров, а также в продвижение национального кинематографа.

Жюри предстоит оценить работы, представленные в номинациях: "Национальный короткометражный художественный фильм", "Национальный короткометражный документальный фильм", "Международный короткометражный художественный фильм" и "Международный короткометражный документальный фильм".

Напомним, что Байдаров является режиссером фильмов Səpələnmiş ölümlər arasında (In Between Dying/"Среди рассыпанных смертей"), Xurmalar yetişən vaxt ("Когда созревает хурма"), Durna Çırağı (Crane Lantern/ "Светильник") и других.

Его кинолента Səpələnmiş ölümlər arasında была включена в основную конкурсную программу 77-го Венецианского международного кинофестиваля.