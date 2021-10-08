На Бакинской книжной выставке представлены издания Международного фонда тюркской культуры и наследия

В Баку Экспо-центре при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики состоялось открытие VII Бакинской международной книжной выставки, посвященной 880-летнему юбилею великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. На выставке, наряду с издательствами, типографиями, научными и культурными центрами и посольствами различных стран, представлен также Международный фонд тюркской культуры и наследия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в экспозицию выставки вошли книги, каталоги, почтовые марки и многие другие образцы литературы, изданные на разных языках под эгидой Фонда. Издания представлены организацией на азербайджанском, турецком, английском, итальянском, немецком, французском, русском и арабском языках. В данных книгах и каталогах пропагандируются идеи единства, равенства и братства тюркского мира, известные личности, памятники исторической культуры и архитектуры, образцы устной народной литературы, доводятся до сведения международной читательской аудитории национально-духовные ценности, обычаи и традиции тюркских народов.

В рамках выставки также состоится презентация произведения Низами Гянджеви "Семь красавиц", разработанной в электронном виде для детей Международным фондом тюркской культуры и наследия, Министерством культуры и Республиканской детской библиотекой имени Ф.Кочарли.