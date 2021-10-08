Лучшие артисты Азербайджана провели грандиозный концерт в честь 100-летия БМА

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялась торжественная концертная программа, посвященная 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

На мероприятии присутствовали профессорско-преподавательский состав и студенты Азербайджанского государственного экономического университета.

Перед концертной программой народная артистка Азербайджана, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Захра Гулиева отметила, что Узеир Гаджибейли оставил неизгладимый след в музыкальном искусстве Азербайджана.

"Гаджибейли - основоположник современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, композитор, ученый, педагог, публицист, общественный деятель. В 1908 году после постановки первой азербайджанской национальной оперы "Лейли и Меджнун" он увидел необходимость в создании в Азербайджане учреждения высшего музыкального образования. И пройдя сложный путь в этом деле, 28 августа 1921 году Гаджибейли заложил основу Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли)", - рассказала она.

Было подчеркнуто, что Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли гордится своими студентами.

"Это учебное заведение окончили выдающиеся азербайджанские композиторы, исполнители, музыканты. Они своей творческой деятельностью прославили учреждение, в котором учились. И сегодня эти традиции продолжают новые поколения. Наши выпускники, участвуя в международных конкурсах, форумах, фестивалях, прославляют родной Азербайджан", - добавила Захра Гулиева.

Было отмечено, что участники сегодняшней концертной программы - выпускники Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

В связи со 100-летием БМА было зачитано поздравительное письмо ректора Азербайджанского государственного экономического университета, профессора Адалята Мурадова. Письмо зачитал сотрудник университета Рамиль Джаббаров.

Концертная программа началась с исполнения Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Ялчина Адигезалова увертюры из оперы "Кероглу" Узеира Гаджибейли.

На сцену был приглашен народный артист Самир Джафаров (тенор), который с большим вдохновением исполнил романс Гаджибейли "Севгили джанан" и арию из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.

Народные артисты Азербайджана Егяна Ахундова и Мурад Гусейнов исполнили Концерт для двух фортепиано с оркестром Франсиса Пуленка. Звуки, выходящие из под пальцев этих удивительных талантливых музыкантов, завораживали и погружали в таинственный мир музыки.

В сопровождении симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста Фуада Ибрагимова выступил заслуженный артист Ильхам Назаров. Он исполнил арию оперы "Ринальдо" Георга Фридриха Генделя. Вокалист - единственный в Азербайджане обладатель сразу двух голосов - контратенора и баритона, поэтому каждое его выступление встречается публикой с большим интересом.

В исполнении народного артиста СССР Фархада Бадалбейли и народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде прозвучала Сюита для двух фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Музыканты продемонстрировали неповторимую манеру исполнения и глубокое звучание.

Концертная программа вызвала большой интерес публики и стала знаковым событием в музыкальной жизни столицы Азербайджана.

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