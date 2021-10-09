Внук Таира Салахова представит видеоинсталляцию, посвященную великому мастеру

14 октября в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ пройдет вечер памяти народного художника СССР, Азербайджана и России, Героя Социалистического Труда Таира Салахова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках вечера состоится презентация книги Раи Аббасовой "Диалог", повествующей о жизни и творчестве выдающегося мастера современности. Также гостям будет представлена видеоинсталляции "Бесконечность", подготовленная внуком великого мастера Кайханом Салаховым.

В мероприятии примут участие видные деятели культуры, искусства Азербайджана и России.

Таира Салахова, без преувеличения, можно считать одним из крупнейших мастеров отечественного искусства и основоположником "сурового стиля" в живописи. Работы художника можно встретить в ведущих музеях России и Азербайджана.