Сезон в Театре оперы и балета открылся грандиозной премьерой

То, что именно Азербайджанский Государственный академический Театр Оперы и Балета является настоящим локомотивом театральной культуры в современном Азербайджане, стало ясно именно в результате пандемии. Это было, наверное, самым серьезным испытанием для нашей культуры в целом, и не поп-масс-культура, но именно они, носители культуры академической, достойно прошли через этот кризис, доказав, что именно классика является самым прочным фундаментом, способным выдержать любые потрясения.

Премьеру "Половецких плясок" можно считать настоящим открытием театрального сезона после полутора лет вынужденного перерыва в показах спектаклей, но, как выяснилось, не самой работе. Потому что если бы все это время творческие коллективы театра не продолжали держать себя в форме, было бы попросту невозможно продемонстрировать то качество, которое мы увидели в прошедшую субботу на поистине грандиозном празднике балета. Но давайте по порядку...

Первым актом прошел показ "Шахерезады" на музыку Римского-Корсакова. Этот спектакль уже давно и прочно занимает место одного из лучших постановок в репертуаре нашего театра, и стал поистине "золотым пьедесталом" для уже состоявшихся солистов, подтверждением статуса "примы". Аян Эйвазова свой статус доказала уже давно, исполнив практически все ведущие партии в самых каноничных балетных постановках. В этот вечер она еще раз подтвердила, что не зря представляла страну на международных конкурсах, не зря была облечена доверием для исполнения партии Одетты-Одиллии (до Аян своей "главной Лебеди" у нас не было довольно долгое время). И "Шахерезада" в ее исполнении была самым удачным концептуальным образом предварила основную премьеру нового сезона, а именно - "ПОЛОВЕЦКИЕ ПЛЯСКИ".

Постановка балета была доверена одному из самых авторитетных знатоков в этой области, человеку, посвятившему всю свою жизнь балетному искусству, не только прекрасному артисту и танцору, но и настоящему эксперту в области истории классического балета, заслуженному артисту Республики, Самиру Самедову. По сути, ему, как постановщику, предстояло не просто реставрировать эту "жемчужину русских балетов", как некогда сказал о "Половецких" сам Лиепа, но выбрать наиболее подходящее решение из нескольких каноничных постановок. То, что Самир Самедов выбрал именно решение Михаила Фокина, то самое, с которым "Половецкие пляски" прогремели на мировых сценах в рамках легендарной антрепризы Дягилева, очень символично в свете открытия этого нового "сезона надежды" для нашего балета в целом.

И Самиру Самедову удалось не просто реставрировать "жемчужину" и со скрупулезной точностью перенести ее на азербайджанскую сцену, но добавить весьма уместные авторские корректировки, давшие спектаклю второе дыхание, буквально "омолодившие" его и придавшие некоторой актуальности. Возможно, именно поэтому "Половецкие пляски", ставшие испытанием для многих балетмейстеров мирового уровня, таких как Моисеев, например, в нашем случае оказались более чем удачными - Самир Самедов не стал углубляться в неуместные эксперименты, и даже привнесенные им модификации лишь подчеркнули уже ставшие каноничными решения Фокина. Теперь можно смело заявлять о том, что среди наших балетных специалистов есть человек, владеющий материалом на уровне международных экспертов, тот, кому можно доверять работу над бессмертной классикой, не опасаясь нарушений канонов.

Распределение партий так же было отменным - и нежная, почти воздушная в своем танце Нигяр Ибрагимова, и высокотехничная Фатима Халафова блестяще справились со своим задачами. Особо следует отметить два "открытия", которые эта премьера "подарила" нам в новой постановке: Сеймура Гадиева и Захру Танрывердиеву. И если первый очень хорошо показал на сцене мужественность и даже некоторую брутальность, полагающуюся его партии, то Захра стала самой настоящей новой яркой звездочкой, осветившей нашу сцену своей юной экспрессией.

Оркестром руководил, наверное, один из лучших дирижеров современного Азербайджана, маэстро Ялчин Адигезалов. Оркестр под его руководством всегда звучал безукоризненно, но в этот вечер он просто превзошел себя, сделав праздник балета по-настоящему фееричным.

Словом, праздник удался, и настоящее открытие театрального сезона можно смело считать состоявшимся, причем с самой высокой планкой качества, которому теперь предстоит соответствовать всей нашей театральной культуре.

P.S. По уже сложившейся традиции, нельзя обойтись без постскриптума о вопросах не столько театральных, сколько административно-организационных. Во-первых, порадовало присутствие на премьере нового министра культуры. Вообще, руководителям такого уровня пристало не пропускать подобных мероприятий, и новый министр этому правилу следует, чего, к сожалению, нельзя было сказать о его предшественнике. Во-вторых, спешу подтвердить сказанное в прошлых репортажах - ремонтные и реставрационные работы в театре идут полным ходом, и настолько высокими темпами, что по внутреннему убранству Театр наш уже полностью готов принимать гостей, причем на самом высоком уровне. Так что этот новый сезон действительно можно назвать самым настоящим "сезоном надежды". Благодаря Театру Оперы и Балета.

Нигяр Алиева