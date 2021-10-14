Эмин Агаларов даст концерт в Баку

Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) выступит для бакинских поклонников с традиционным зимним концертом, сообщили Trend в пресс-службе музыканта. Концерт состоится 25 декабря в Sea Breeze Event Hall на берегу Каспийского моря в Баку, передает Day.Az.

В программу войдут как любимые многими хиты артиста, так и новые песни. Зрителей ждет удивительный музыкальный вечер, который позволит вновь испытать незабываемые эмоции от встречи с любимым музыкантом.

Отметим, что данный концерт станет вторым по счету выступлением Эмина Агаларова в Sea Breeze Event Hall. Сольные концерты Эмина Агаларова, проходящие в декабре, стали доброй традицией, каждое выступление музыканта бакинские поклонники ждут с нетерпением.