Во Дворце Гейдара Алиева впервые представят мюзикл "Бременские музыканты"

Во Дворце Гейдара Алиева (23 и 24 октября в 12.00) Театр мюзикла Jam SS впервые представит красочную программу - мюзикл "Бременские музыканты" по мотивам одноименной сказки Братьев Гримм, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Произведение стало особенно популярным на постсоветском пространстве после выхода мультфильма "Бременские музыканты" с песнями на музыку с элементами рок-н-рола, написанную Геннадием Гладковым, стихами Юрия Энтина и бесподобно озвученными Олегом Анофриевым и Муслимом Магомаевым.

Это второй опыт в детских мюзиклах от студии Jam SS. Однако уже в этом сезоне они представят своим маленьким зрителям такие мюзиклы, как Аладдин, Зверопой, Тайна Коко и Белоснежка.

"У нас было много времени, чтобы подготовится к сезону. И я бы даже добавил, что наши мюзиклы не столько детские, сколько семейные. Каждый найдет в наших спектаклях что-то новое и завораживающее для себя. Прекрасная игра, песни, танцы и интерактив наших артистов никого не оставят равнодушным!"- отметил руководитель театра Азиз Азизов.

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