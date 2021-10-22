В Азербайджане завершился Республиканский художественный конкурс "Mənim düşüncəm-2021" (Мои рассуждения-2021), проводимый среди детей и подростков, сообщили Trend организаторы конкурса, передает Day.Az.

Конкурс, который проводился в рамках "Года Низами Гянджеви", был организован Азербайджанской государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, министерства образования, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана, Объединения художников Нахчыванской АР.

Конкурс проводился в онлайн-формате, желающие принять в нем участие могли опубликовать фотографию своей работы в группе Центра искусств "Хатаи" в соцсети Facebook. На конкурс было прислано более тысячи работ из Баку и регионов страны - от различных творческих студий, художественных кружков, школ и центров искусств и т.д. Из этих работ члены жюри выбрали 300 произведений для экспозиции. Конкурс проходил по трем возрастным категориям: до 11 лет, с 11 до 16 лет, с 16 лет до 21 года.

Итоговая выставка конкурса представлена в онлайн-формате (https://www.yumpu.com/xx/document/read/65928350/mnim-dusuncm-2021-respublika-usaq-resm-musabiqesinin-onlayn-yekun-sergisi).

Отметим, что авторы, чьи работы вошли в экспозицию, будут отмечены сертификатами, а учебные заведения - благодарственными письмами.

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