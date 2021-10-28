В Баку покажут фильм о турецкой журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны

Премьерный показ документального фильма Fulya совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и турецкой компании Dada Yapım состоится 31 октября в Киноцентре "Низами" в Баку, сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.

Картина рассказывает о работе представителей турецких СМИ - журналистки Фульи Озтюрк и оператора Халила Кахрамана, освещавших события 44-дневной Отечественной войны. Турецкая журналистка сыграла значимую роль в информировании мирового сообщества о событиях войны.

Съемки фильма прошли в июле нынешнего года в Гяндже, Барде, Тертере и Баку. Режиссеры картины - Айкут Ташкын и Таир Таирович, оператор-постановщик - Дженгизхан Дурмаз, продюсеры - Озджан Дада и Фариз Ахмедов.

В презентации фильма примут участие его творческий коллектив и герои - Фулья Озтюрк и Халил Кахраман.

Фильм Fulya с восьмого октября демонстрируется в кинотеатрах Турции.