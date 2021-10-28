В Баку представят ораторию в честь Великой Победы

В Баку во Дворце Гейдара Алиева 6 ноября в 19.00 состоится оратория "Карабах шикестеси" в музыкально-хореографической постановке, сообщили Day.Az в пресс-службе дворца.

Проект, посвященный Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне, реализуется Дворцом Гейдара Алиева, Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета и Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры. "Карабах шикестеси", созданная на музыку видного композитора, народного артиста Васифа Адигезалова и слова поэта-публициста Теймура Эльчина, отражает борьбу и героизм азербайджанского народа за освобождение своей земли от армянских агрессоров.

Руководитель проекта и дирижер - народный артист Ялчин Адигезалов, автор сценария - Аждар Улдуз, хореограф-постановщик - Камилла Гусейнова, режиссер-постановщик - заслуженная артистка Инара Бабаева, хормейстер-постановщик - народная артистка Гюльбаджи Иманова, художник-постановщик - Фарид Наджафов.

В проекте принимают участие народный артист Нуреддин Мехдиханлы, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Камиля Набиева, Миралам Мираламов, Алиага Садиев, Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли и Государственная хоровая капелла Азербайджанской государственной академической филармонии, труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

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