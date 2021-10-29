Наши ценности заложены в менталитете

"Дирижировать - отнюдь не просто махать палочкой! Это считается высшим исполнительским искусством. Я вам скажу больше - не каждый музыкант может стать хорошим дирижером, хотя дирижеру не составляет особого труда хорошо играть, например, на фортепиано, или освоить какой-либо другой музыкальный инструмент. Моя главная цель в жизни, как бы пафосно это ни звучало - пропаганда азербайджанской классической музыки, чем я и занимаюсь уже более 50 лет. Очень хочу, чтобы произведения азербайджанских классических композиторов исполнялись по всему миру", - сказал Рауф Абдуллаев.

Сегодня прославленному дирижеру, кавалеру ордена "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", народному артисту Рауфу Абдуллаеву исполнилось 84 года. Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям материал о легендарной личности, Маэстро, вписавшему свое имя золотыми буквами в историю национального искусства, на протяжении многих лет пропагандирующего нашу культуру во многих странах мира.

Рауф Абдуллаев родился 29 октября 1937 года в Баку. С отличием окончил фортепианный факультет Азербайджанской государственной консерватории и факультет оперно-симфонического дирижирования Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории в классе выдающегося профессора Николая Рабиновича.

Знакомство с Гара Гараевым

В 1968 году стал главным дирижером Азербайджанского государственного театра оперы и балета. Тогда он познакомился с великим композитором Гара Гараевым, который на сцене театра ставил свой знаменитый балет "Семь красавиц". Позже Рауф Абдуллаев еще не раз будет дирижировать оркестром во время исполнения великих произведений Гара Гараева - в разных странах для разной публики.

"Гара Гараев сыграл невероятную роль в музыкальной жизни нашей республики. Помимо тех прекрасных вещей, которые написал Гара Гараев, он ведь был выдающимся педагогом. Его класс окончили более семидесяти композиторов, среди них выдающиеся люди. Владимир Шаинский был его учеником, Мамед Гулиев, Полад Бюльбюльоглу, Ариф Меликов - я могу долго продолжать. То есть его наследие - не только великая музыка, но и люди, которых он воспитал, дал раскрыться их таланту, чтобы они, в свою очередь, продолжали радовать мир".

Рауф Абдуллаев возглавил коллектив, созданный Гара Гараевым.

"В 1979 году Гара Гараев решил, что в Баку нужен оркестр, который бы играл все, начиная от произведений добаховского периода до музыки, которая пишется сегодня. Когда был объявлен конкурсный прием в Камерный оркестр при Оперной студии консерватории, среди самых талантливых студентов, способных выдержать мощную техническую и эмоциональную нагрузку, в должности руководителя маэстро видел меня. К тому времени у меня уже была за плечами биография музыканта. Ну а детище Гараева - Камерный оркестр при Оперной студии Государственной консерватории сыграл судьбоносную роль не только в ней, но и на культурном пространстве... Кого только и где только мы не играли! Как нас принимала публика, как благодарили смелые новаторы".

А в 1986 году, уже после смерти композитора, вместе с его сыном Фараджем стал организатором Международного фестиваля современной музыки имени Гара Гараева. Сегодня этот фестиваль - одно из наиболее интересных и знаковых событий в музыкальной жизни не только Азербайджана, но и России.

Около 300 премьер из произведений, прежде не исполнявшихся в Баку!

В период с 1991 по 1997 год - главный дирижер Государственного театра оперы и балета в Анкаре (Турция), где дважды (1993 и 1997 годах) был удостоен премии "Лучший дирижер года".

С 1984 года по настоящее время является художественным руководителем и главным дирижером Азербайджанского симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Многочисленные успешные гастроли и выступления являются ярким показателем высокого профессионализма и мастерства. Рауф Абдуллаев обладает огромным репертуаром, включающим в себя музыку самых разных эпох, стилей и направлений. Его безупречный художественный вкус и тонкая интерпретация всегда вызывают положительный отклик профессионалов и любителей музыки. Особое внимание он уделяет исполнению произведений азербайджанских композиторов. Многие оперные, балетные и симфонические произведения азербайджанских авторов впервые были исполнены в Азербайджане и далеко за его пределами под руководством Маэстро.

Интересно, что руководимые им оркестры осуществили в общей сложности около 300 премьер из произведений, прежде не исполнявшихся в Баку!

"Свой путь мы выбрали изначально, у нас есть много возможностей выверять каждый свой шаг, достаточно строго и честолюбиво относясь к результатам, зная, что они во многом определяют, как жить дальше... музыкантам и всем остальным. Это дело нашей чести и личный долг перед национальной культурой. Кстати, как правило, их опусы покоряли мировое пространство благодаря записям в нашем исполнении".

Забота о людях и формирование культурного сознания

Рауфа Абдуллаева отличают и высокие человеческие качества. Коллеги неизменно отмечают, что в условиях гастролей он остается человеком большой души. Рауф никогда не поселится в гостинице, пока не разместится весь оркестр, может отказаться от удобств, если кто-то ущемлен, постоянно беспокоится о том, кто и как поел... И к своей славе относится очень скромно.

"Конечно, приятно получать поздравления после концерта. Но я очень спокойно воспринимаю их - для меня это очередная работа, творчество, профессионализм, вырабатывающийся только постоянным трудом и ощущением, что всегда надо идти дальше, к следующим концертам, фестивалям, гастролям, то есть снова и снова работа, труд. Труд, который не изнуряет, ибо с нами всегда музыка - наше спасение и наше счастье. Если бы меня спросили о мечте, то ответил бы так: я хотел сыграть как можно больше музыки..."

Для Маэстро очень важно формирование культурного сознания людей.

"В советское время мало кто ходил на симфонические концерты, сейчас же публика стала более образованной и требовательной. Вкусы, эстетические взгляды... они формируются не только на уроках, в учебных заведениях - музыка звучит отовсюду: из динамиков телевизоров и радиоприемников, из открытых окон чьих-то квартир, в кино и театре, в автобусах, маршрутках, автомашинах и даже во время дружеских застолий... Это само по себе проникает в подсознание. Главное в публике, как я считаю, - это ее доброжелательность и искреннее желание послушать классическую музыку. Было бы хорошо, если бы на концерты приходили ученики всех музыкальных школ, ведь именно из них в будущем вырастет поколение музыкантов. Мировая и азербайджанская культура оставили нам потрясающе богатое музыкальное наследство - грех не прививать правильный вкус своим детям".

Рауф Абдуллаев также обожает джаз, у него целая коллекция записей джазовых исполнителей, притом как старых, так и современных, любит читать Чехова, Низами, Физули, Омара Хайяма, смотреть исторические художественные и документальные фильмы, а из героев ему импонирует Д'Артаньян - его храбрость, отвага, непосредственность, задор. И для Маэстро есть вечные ценности.

"С возрастом я стал более требовательным к самому себе. Многое из того, что делал, меня не удовлетворяло, переходил на новый этап, совершенствовался. Я изменился внутренне, стал иначе смотреть на какие-то вещи, какие-то проблемы. Неизменным осталось одно - трепет и волнение перед каждым выходом на сцену. Но как только я слышу первые ноты музыки, оно исчезает. Думаю, что как в жизни, так и в своей деятельности человек должен быть честным, прежде всего, перед самим собой. Он должен быть порядочным и благородным. Кроме того, как мне кажется, в человеческом обществе должна соблюдаться субординация между младшим и старшим поколениями. Наши ценности заложены в менталитете".

От имени Day.Az поздравляем Рауфа Абдуллаева с днем рождения и желаем дальнейших творческих успехов!