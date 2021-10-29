Во Вьетнаме состоялась конференция, посвященная 880-летию Низами Гянджеви

Посольство Азербайджана во Вьетнаме совместно с Центром по науке, культуре и истории Азербайджана, а также Центральным советом по литературе и искусству Вьетнама провело в Ханое конференцию "Наследие Низами Гянджеви глазами вьетнамских исследователей", посвященную 880-летию Низами Гянджеви.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве, в конференции приняли участие представители государственных структур и общественности, члены Ассоциации писателей и Центрального совета по литературе и искусству, Ассоциации азербайджано-вьетнамской дружбы, Центра по науке, культуре и истории Азербайджана, дипломаты, исследователи, представители научных, культурных и образовательных учреждений, а также журналисты ведущих СМИ Вьетнама, передает Day.Az.

Приветствуя участников конференции, посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов сообщил, что в Азербайджане 2021 год Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева объявлен Годом Низами Гянджеви. A.Иманов, подробно рассказав о жизненном и творческом пути великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, подчеркнул, что своми выдающимися произведеними он оставил огромный след как в азербайджанской, так и восточной и в мировой литературе. Было отмечено, что Низами, будучи в первую очередь азербайджанским поэтом, сумел отразить в своем творчестве все культурное наследие своего времени.

Посол подчеркнул, что созданные Низами Гянджеви образы, пропагандируемая им философия гуманизма, мастерство слова оказали большое влияние на последущих представителей мировой литературы и культуры. Было отмечено, что наряду с тем, что Низами известен как великий поэт, за свои обширные знания в области философии и многих других наук он при жизни получил почетное звание "Хаким". Посол отметил, что произведения, созданные им восемь веков назад, не теряют своей актуальности и по сей день, что является ярким показателем гениальности Низами Гянджеви.

Говоря о творческом наследии великого азербайджанского поэта, дипломат подчеркнул, что сборник произведений "Хамсе" стоит на вершине мировой поэтико-философской мысли. Было отмечено, что произведения Низами и созданные по их мотивам образцы азербайджанского миниатюрного искусства украшают самые известные библиотеки и музеи мира.

Далее на мероприятии выступили и поделились своими исследованиями и мнениями о творческом наследии Низами Гянджеви известные поэты и писатели, литературоведы и журналисты, дипломаты и общественные деятели Вьетнама. Особый интерес у аудитории вызвал подход исследователей к творчеству Низами Гянджеви сковозь призму вьетнамской литературы, культуры и традиций. Исследователи отметили, что Низами своим передовым мышлением и богатым творчеством внес большой вклад в мировую литературу и философию. Выступавшие отметили, что темы, образы и духовность, затронутые в произведениях азербайджанского поэта, близки природе вьетнамского народа, и подчеркнули важность более широкой популяризации наследия Низами Гянджеви во Вьетнаме.

В ходе конференции состоялась фотовыставка и продемонстрирован видеоролик, посвященные творчеству Низами Гянджеви. Конференция была широко освещена вьетнамскими СМИ.