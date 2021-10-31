Продай свою книгу - инновационный проект на первой Сумгайытской книжной выставке

На первой Сумгайытской книжной выставке представлена продукция более 30 издательств и десяти Домов книги страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выставка организована ОО "Azərbaycan Nəşriyyatları" и проходит 30-31 октября в Доме культуры химиков.

На книжной выставке-продаже представлены новинки, бестселлеры, детская литература, публицистика, научно-популярные издания, исторические и приключенческие книги, детективы и романы, документальная и военная литература на различных языках. Многие книги реализуются с 50-процентной скидкой.

В рамках выставки проводятся творческие встречи и автограф-сессии с известными писателями, среди которых Чингиз Абдуллаев, Варис Йолчуев, Эльхан Эльатлы, Акбер Гошалы, Рашад Меджид, Гулу Магеррамли, Эльчин Шихлы, Салим Бабуллаоглу, и другими. Также на выставке организованы поэтические выступления, час сказок для детей, выставка художников, представляются театрализованные и музыкальные номера.

Кроме того, специальным стендом представлен инновационный проект "Öz kitabını sat" (Продай свою книгу). Большая презентация организована и в рамках проекта "Qarabağa kitabla gedək" (В Карабах - с книгой), инициированного министерством культуры. Главная цель этого проекта - возвращение в Карабах просвещения, науки, культуры. Как известно, в период армянской оккупации территорий Азербайджана были уничтожены 975 библиотек и 4,6 миллиона экземпляров книг. В проекте принимает участие много издательств и писателей, которые с радостью предоставили книги. Книги, собранные в рамках этого проекта, войдут в фонд восстановленных библиотек на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана.