Вторая Карабахская война глазами журналиста - В Баку презентовали фильм «Фулья»

31 октября в киноцентре "Низами" состоялась презентация азербайджано-турецкого документального фильма "Фулья".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на презентации присутствовали министр культуры Анар Каримов, представители культуры и кино.

Фильм повествует о событиях, пережитых турецким журналистом Фульей Озтюрк и оператором Халилом Кахраманом, участвовавшими в 44-дневной Отечественной войне, его съемки проходили в июне этого года в Гяндже, Барде, Тертере и Баку.

Режиссеры фильма Айкут Ташкин и Тахир Тахирович, оператор Дженгижан Дурмаз, продюсеры Озджан Дада и Фариз Ахмедов.

Фильм является совместным производством киностудии "Azerbaijanfilm" и турецкой компании "Dada Yapım".

На презентации присутствовали творческий коллектив фильма, а также его герои - представители турецких СМИ Фулья Озтюрк и Халил Кахраман.