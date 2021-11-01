В Театре оперы и балета прошел грандиозный показ "Аиды"

30 октября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета была показана опера "Аида" Дж.Верди.

Как известно, эта опера входит в сокровищницу мирового оперного искусства, пользуется огромной популярностью среди меломанов и любителей оперного искусства и каждый раз при показе собирает большую зрительскую аудиторию. И на сей раз спектакль прошел при аншлаге.

Опера прошла с ошеломляющим успехом. Присутствующие зрители тепло и эмоционально принимали выступления артистов, сопровождая исполнение ими арий и дуэтов нескончаемыми аплодисментами и возгласами "браво!". Яркая, вдохновенная игра солистов, артистов хора, оркестра, красивые, монументально богатые декорации и костюмы представляли спектакль зрелищным и интересным.

В этот день исполнители главных партий пели на сцене с каким-то особенным вдохновением. Блестяще и безупречно исполняли свои партии ведущая солистка Национального академического Большого театра Республики Беларусь, заслуженная артистка Беларуси, лауреат международных конкурсов вокалистов Татьяна Третьяк (приглашенная руководством Азербайджанского театра оперы и балета вместо заболевшей накануне спектакля исполнительницы партии Аиды Афаг Аббасовой), заслуженные артисты Азербайджана Азер Рза-Заде (партия Радамеса), Инара Бабаева (партия Жрицы), народные артисты Республики Фидан Гаджиева (партия Амнерис), Али Аскеров (партия Царя), Аваз Абдуллаев (партия Амонасро), Акрам Поладов (партия Рамфиса).

Особо хотелось бы отметить профессиональный уровень исполнения оперы симфоническим оркестром под руководством главного дирижера театра, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов дирижеров Эйюба Гулиева и хорового коллектива под руководством главного хормейстера - заслуженного деятеля искусств Азербайджана Севиль Гаджиевой.

Н. Гасымова