В Бакустартовал Фестиваль короткометражных спектаклей 4.4

В Баку на малой сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра состоялось открытие Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 (4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль проходит впервые, он организован министерством культуры Азербайджана и порталом о театральном искусстве Teatro.az при поддержке Азербайджанского государственного академического музыкального театра и Международного союза театральных критиков.

Первый день фестиваля собрал известных театральных актеров, режиссеров, драматургов, а также представителей молодого поколения, безгранично влюбленных в это искусство и мечтающих сделать его делом своей жизни.

Как рассказал Trend до официального открытия проекта директор фестиваля, доктор философии по искусствоведению, театровед Эльчин Джафаров, фестиваль посвящен Великой Победе в 44-дневной Отечественной войне.

"Фестиваль проходит в течение пяти дней, состоятся показы постановок, воркшопы и панельные обсуждения. В заключительный день фестиваля, пятого ноября, пройдет церемония закрытия и награждение победителей. Отмечу, что продолжительность всех спектаклей составит не более 15 минут, жанровых ограничений организаторы не ставили, тема постановок должна отражать военную тематику. Наряду со спектаклями мы принимали заявки и на киноспектакли. В рамках фестиваля демонстрируется видеоверсия театральных постановок", - сказал Джафаров.

Отметим, что в самом начале мероприятия минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В своем выступлении Эльчин Джафаров, проинформировав о целях и задачах фестиваля, представил зрительской аудитории членов жюри фестиваля. Это заслуженные деятели искусств - профессора Исрафил Исрафилов (председатель), Айдын Талыбзаде, Али Амирли, театральный режиссер Мехрибан Алекперзаде, народный артист, известный актер театра и кино Пярвиз Мамедрзаев.

Заведующая отделом искусств министерства культуры Азербайджана Фарах Аджалова подчеркнула, что после длительного перерыва в связи с карантинными мерами, вызванными пандемией коронавируса, мы вновь получили возможность посещать театр и наслаждаться спектаклями.

"Когда нам поступило предложение о проведении фестиваля, мы с большим удовольствием поддержали эту инициативу. Фестиваль стал первым театральным проектом, посвященным славной Победе в 44-дневной Отечественной войне, а также создал возможность всем, кто связан с театральным искусством вернуться к творческой деятельности в период пандемии. Замечательно, что на участие в фестивале пришло много заявок, это говорит о том, что инициатива фестиваля принята с воодушевлением и успехом", - отметила Аджалова.

Руководитель проекта фестиваля Видади Гафаров и арт-директор Эмин Алиев рассказали, что в фестивале участвуют новые спектакли, которые ранее нигде не демонстрировались.

"В фестивале примут участие коллективы из Баку и регионов страны - 11 государственных, 6 частных и 5 независимых театров, что также даст возможность выявить новые таланты. Всего будут представлены 22 спектакля", - сказал Гафаров.

Далее состоялась демонстрация спектаклей.

Отметим, что задачи фестиваля - отразить в театральных постановках историческую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, возродить театральный процесс, который из-за пандемии приостановился, а также привнести новые инициативы в театральное искусство.

Победителей ждет денежная награда:

Призовой фонд:

- I место - 1 500 манатов и премия "Dəfnə"

- II место - 1 000 манатов

- III место - 750 манатов.

Посещение мероприятия возможно при наличии COVID-паспорта.

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