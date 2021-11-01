Обсуждено сотрудничество между минкультом Азербайджана и Узбекистана

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов и министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков в сопровождении автора сценария и продюсера популярных турецких сериалов Мехмета Боздагына посетил съемочные площадки таких любимых миллионами зрителей многосерийных телефильмов, как Dirilis:Ertugrul, Kurulus: Osman, Bozkır Arslanı Celaleddin и Destan, сообщили Trend в пресс-службе ведомства, передает Day.Az.

Анар Керимов встретился с творческими коллективами и ознакомился со съемочным процессом, а также побеседовал с нашим соотечественником, известным азербайджанским кикбоксером и бойцом по смешанным единоборствам (ММА) Забитом Самедовым, который в последние годы снимается в турецких сериалах.

Он также обсудил будущее сотрудничество между министерством культуры Азербайджана и кинокомпанией, основанной Мехметом Боздагыном.