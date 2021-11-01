В Госфильмофонде Азербайджана проходит выставка памяти Эмина Сабитоглу

В Госфильмофонде Азербайджана развернута обширная фотоэкспозиция ко дню рождения известного композитора, народного артиста Эмина Сабитоглу (2 ноября 1937 - 18 ноября 2000 годов), сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев, передает Day.Az.

В экспозицию, посвященную памяти Эмина Сабитоглу - автора многих известных песен и музыки к отечественным фильмам, вошли фотографии, отражающие жизнь и творческий путь композитора. Все экспонируемые снимки хранятся в личном архиве Эмина Сабитоглу в Госфильмофонде.

В экспозиции представлено более 40 фотографий.

Выставка продлится до 18 ноября - дня, когда маэстро ушел из жизни.