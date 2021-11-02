Французская организация вместе с детьми шехидов и гази Карабахской войны реализуют проект для мировой общественности

Ассоциация диалога Франция - Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaïdjan - ADFA) дала старт проекту "Мир глазами детей шехидов гази Карабахской войны" (Dünya Qarabağ qazilərinin və şəhid övladlarının gözü ilə), который направлен на пропаганду в мировой общественности успешной государственной политики Азербайджана и идей гуманизма, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Координаторы проекта во Франции - вице-президент ADFA Айтян Мурадова и президент Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, в Азербайджане - руководитель кружка "Изобразительного искусства" Центра детско-юношеского развития №5, член Союза художников Азербайджана Лейла Алиева.

Проект стартовал сегодня при поддержке Управления образования города Баку в Центре детско-юношеского развития №5. В фойе была представлен стенд с фотографиями шехидов 44-дневной Отечественной войны.

В мероприятии под названием "Талантливые дети героических отцов" и посвященной годовщине Дня Победы - 8 ноября приняли участие начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева, директор центра Кенуль Мустафаева, представители семей шехидов и гази Карабахской войны.

В концертной программе дети шехидов и гази Карабахской войны, а также различные коллективы представили музыкальные, художественные и поэтические композиции, свои рисунки. С детьми шехидов и гази Карабахской войны занимались хореографы Нателла Гасанова, Натаван Мусаева Джамиля Байрамова, художница Лейла Алиева и методист Севда Джалилова. Созданные рисунки при содействии ADFA будут представлены в различных галереях мира.