Посвящение Великой Победе Азербайджана от Мурада Гусейнова

Приближается годовщина Великой Победы в 44-дневной Отечественной войне - 8 ноября, вписанной в нашу историю как страница славы и чести. Год назад в эти дни Азербайджан и азербайджанцы мира испытывали восторг и гордость от того, что под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева наша доблестная армия село за селом, город за городом освобождала после почти 30-летней армянской оккупации родные земли. Эта история, являющаяся символом нашей непобедимости, проникнув во все сферы культуры, привела к созданию новых великолепных произведений в различных областях искусства.

Накануне годовщины Победы директор Международного центра мугама, народный артист, пианист Мурад Гусейнов представил публике свое произведение "Посвящение", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Композиция посвящена памяти наших отважных сыновей, героев и шехидов, павших в 44-дневной Отечественной войне. Лирическое произведение опубликовано в аккаунтах народного артиста в соцсетях. Режиссер снятой в авторском исполнении композиции "Посвящение" - Ильгар Акпер, оператор - Эльвин Мурадханлы.