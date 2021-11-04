Балет "Жизель" на сцене Театра оперы и балета прошел с ошеломляющим успехом

3 ноября на сцене Азербайджанского Государственного Академического Театра оперы и балета состоялась постановка балета "Жизель" А.Адана с участием ведущих солистов балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета - прима-балерины, Заслуженной артистки Азербайджана, лауреата национальной премии "Хумай" Нигяр Ибрагимовой (партия Жизель) и Заслуженного артиста республики Макара Ферштандта (партия графа Альберта).

Спектакль собрал большую зрительскую аудиторию - истинных любителей балетного искусства. Присутствующие на спектакле зрители высоко оценили высокий профессионализм Нигяр Ибрагимовой, который сказывался не только в технике, но и проникновением в психологически сложный образ своей героини.

Нигяр Ибрагимова в этот вечер, как и всегда, была просто превосходна! Легкая, изящная, утонченная, трогательно-беззащитная Жизель в ее исполнении не может оставить зрителя равнодушным! Последняя сцена первого действия заставляет прочувствовать всю боль главной героини от обмана возлюбленного: сломленная Жизель мечется по сцене, страдания льются из ее движений....Потрясающее зрелище!

В этот день все участники спектакля выступали с каким-то особенным вдохновением. Все сольные вариации и "па-де-де" солистов балетной труппы театра буквально взрывали зал продолжительными аплодисментами и возгласами "браво!".

Прекрасно проявили себя в спектакле и ведущие солисты Театра оперы и балета - заслуженные артисты республики Макар Ферштандт (партия графа Альберта), Эльмира Сулейманова (партия Мирты) и лауреат первой премии I международного конкурса артистов балета им. Г.Алмасзаде Тимур Одушев (партия Лесничего Ганса).

Дирижировал спектаклем лауреат международных конкурсов дирижеров имени Антала Дорати Орхан Гашимов.

В целом спектакль "Жизель" произвел неизгладимые впечатления. Красивые костюмы и декорации, прекрасная постановка света, изумительный оркестр, все было на высоте! Очень органичный и вдохновленный кордебалет. Сюжет балета вообще очень грустный, но это светлая грусть, и все равно после спектакля остаешься в хорошем настроении.

Ирада Велибекова