В Баку отметили 70-летие со дня рождения Яшара Нури

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в Баку прошло мероприятие, посвященное 70-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, актера театра и кино Яшара Нури (1951-2012), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая на вечере, министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что неповторимые и колоритные образы, созданные с большим мастерством Яшаром Нури, который обладал уникальным, ни с чем несравнимым талантом, навсегда запечатлелись в памяти зрителей.

Театровед, профессор Ильхам Рагимли в своем выступлении подчеркнул, что Яшар Нури всегда чувствовал эмоции зрительской аудитории: "Это один из немногих в Азербайджане артистов, создавших уникальные разноплановые роли в жанрах сатиры, трагедии и комедии. Также он был занят в постановке кукольного театра. Яшар Нури обладал просто неиссякаемым источником энергии".

Народный артист Вагиф Мустафаев отметил, что после окончания съемок Яшар Нури еще долго не мог выйти из роли, потому что глубоко проникал в природу образа, чувствовал своего героя, проживал его жизнь.

Народный артист Рамиз Гасаноглу и другие гости вечера рассказали о вкладе, который внес Яшар Нури в театральное и киноискусство, вспомнили его самые яркие роли, рассказали о том, каким был артист на сцене и в жизни.

На мероприятии в исполнении народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой, заслуженных артистов Теймура Амраха и Айбениз Гашимовой, а также дочери Яшара Нури - Улькер Нуриевой прозвучали музыкальные композиции.

В заключение вечера Улькер Нуриева выразила признательность министерству культуры Азербайджана и Азербайджанскому государственному академическому национальному драматическому театру за организацию мероприятия.