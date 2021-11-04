В Баку состоялось открытие масштабного Международного кинофестиваля DokuBaku

В Музее каменной летописи в Баку состоялось открытие пятого Международного фестиваля документального кино DokuBaku, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль этого года проходит под лозунгом "Чувства ±", большинство представленных фильмов посвящено теме внутренних и внешних метаморфоз человека, его поиску себя и смысла существования.

В открытии приняли участие народный артист, режиссер Огтай Миргасымов, художник, кинорежиссер, доктор философии Теймур Даими, глава департамента культурных программ YARAT Ульвия Ахундова, зарубежные гости - продюсер Алла Каргина и режиссер Анастасия Сарычева (Россия), кинорежиссер Майя Блофилд (Финляндия), кинокритик, профессор Сорбонны Кристиан Фейгельсон (Франция), представители творческой молодежи. Была представлена концертная программа.

На открытии директор фестиваля, режиссер Имам Гасанов отметил, что кинофестиваль является наиболее масштабным мероприятием, проводимым в Азербайджане в этой сфере за последние годы.

Отборочная комиссия на протяжении трех месяцев оценивала фильмы, которые будут представлены зрительской аудитории и жюри. В программу вошли 50 фильмов, которые были отобраны из более чем 200 претендентов. Всего будут представлены работы из 30 стран мира. Международное жюри определит лучшие работы по категориям - лучший полнометражный, лучший короткометражный, а также лучший азербайджанский фильм. Победители в каждой категории получат диплом и статуэтки ручной работы iHuman. Также организаторами фестиваля предусмотрены специальные призы iCyborg, которые будут вручены выдающимся деятелям азербайджанского и мирового кинематографа за особые заслуги в сфере кино.

Кроме того, будут организованы ретроспектива азербайджанского документального кино, посвященная памяти сценариста и режиссера Чингиза Расулзаде, а также показ фильмов, не вошедших в основную программу, темой которых является жизнь в эпоху пандемии.

DokuBaku проводится при организационной поддержке Goethe Institute, Free Art и BARZA Art Bureau. Партнеры - министерство культуры Азербайджана, Baku Media Center, Пространство современного искусства YARAT, Colibri Arts и Institut Français d'Azerbaïdjan. Показы фильмов с 3 по 7 ноября проходят на различных культурных площадках Баку (Центр современного искусства YARAT, Дом кино, Капельхаус, Киноцентр "Низами", Музей каменной летописи) с субтитрами на азербайджанском языке. Программа фестиваля также включает музыкальные и театральные представления, лекции и дискуссии.

Основанный в 2017 году в Баку фестиваль является первым независимым международным фестивалем документального кино, целью которого является демонстрация документальных фильмов со всего мира. Фестиваль также намерен искать новые имена и поддержать местных режиссеров-документалистов.

Билеты можно приобрести на сайте iticket.az.

Полная программа: www.dokubaku.az

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