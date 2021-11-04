В Баку открылась "Выставка Победы"

В галерее искусств Музейного центра министерства культуры Азербайджана состоялось торжественное открытие экспозиции "Выставка Победы" (Zəfər sərgisi), которая приурочена к первой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие организовано министерством культуры, Союзом художников Азербайджана и Музейным центром.

В своем выступлении на открытии экспозиции заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева отметила, что в 2020 году доблестная азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева одержала Славную Победу.

Было подчеркнуто, что азербайджанский народ всегда будет чтить память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Родины.

Севда Мамедалиева заявила, что весь азербайджанский народ поднялся на борьбу за освобождение родных земель, среди них были и представители искусства, творческие люди.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов в своем выступлении отметил значимость данной экспозиции, подчеркнув, что Великая Победа в 44-дневной Отечественной войне золотыми буквами вписана в историю Азербайджана.

Народный художник заявил, что азербайджанские художники с большим вдохновением писали произведения, которые сегодня представлены на выставке.

Отметим, что в экспозицию вошли произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства - работы художников разных поколений, включая признанных мэтров того или иного жанра. Среди них известные художники Салхаб Мамедов, Сируз Мирзазаде, Ариф Гусейнов, Одтекин Агабабаев, Ирина Эльдарова, Инна Костина, Эльдар Бабазаде, Эльдар Гаджиев, Орхан Гусейнов, Назим Рахман, Натик Фараджуллазаде, Рза Авшар, Низами Атаев, Гаджимирза Фарзалиев, Асим Расулоглу, Эльшан Сарханоглу, Вяфа Велиева, Сабир Чопуров, Намиг Ибадуллаев, Интигам Агаев, Мамед Мамедов, Расим Рза, Огтай Гулиев, Назим Мамедов, Абульфаз Самедов, Нигяр Нариманбекова, Иса Мамедов, Ибрагим Гасанов и многие другие.

По словам народного художника Салхаба Мамедова, азербайджанские скульпторы и мастера кисти с особым трепетом ждали открытия этой выставки.

"Великая Победа в 44-дневной Отечественной войне придала им творческие силы, вдохновила на создание новых произведений, воспевающих доблесть и героизм азербайджанской армии. Сколько бы времени ни прошло, Великая Победа всегда будет вдохновлять творческих людей. За год азербайджанские художники, скульпторы создали огромное количество прекрасных работ", - сказал Мамедов.

Художник по коврам Эльдар Гаджиев представил на выставке ковер ручной работы "Победа".

"На ковре изображен Карабахский скакун, который бьет копытом змея. Змей олицетворяет образ врага. Также на ковре изображен цветок Хары бюльбюль и орнаменты Карабахских ковров. Я создал целую серию Карабахских ковров, сейчас в нее входит восемь работ, однако в будущем серия будет пополняться", - отметил Гаджиев, добавив, что ковер "Победа" был создан в течение трех месяцев.

Азербайджанская художница, обладательница престижной награды TOILE D'OR (Золотое полотно) Нигяр Нариманбекова рассказала, что в экспозицию вошли работы ее юных учеников.

"Счастлива, что на выставке в Музейном центре, наряду с произведениями известных художников, также представлены работы воспитанников моей творческой студии. Юные художники написали портреты героев 44-дневной Отечественной войны. В эти работы они вложили свою любовь к Родине, глубокое уважение к памяти шехидов, воспели подвиг азербайджанских военнослужащих. Также на сегодняшней выставке экспонируется моя картина "Карабахская мадонна", она посвящена всем матерям шехидов", - сказала она.

Многие произведения на выставке воссоздают перед зрителем пейзажи Карабаха, этого благословенного азербайджанского края, более трех десятилетий пребывавшего под оккупацией. К примеру, "Кельбаджар" и "Карабах" Одтекина Агабабаева, "Худаферинский мост" Намига Фараджуллазаде, "Джыдыр дюзю" Назима Мамедова, "Шуша. Мечеть Юхары Говхар ага" Намига Ибадуллаева и другие.

Ряд работ, выполненных в последние десятилетия, отражают горькие исторические события, сопровождавшие оккупацию Карабаха. Таковы, к примеру, работы Асима Расулоглу "Ходжалы", а также произведения Сабира Чопурова "Ходжалинские беженцы" и "Матери шехидов", написанные с помощью нестандартного материала - нефти.

И, конечно, абсолютное большинство экспонируемых работ, которые выполнены в течение последнего года, связано с Победой в 44-дневной Отечественной войне.

Это триптих Сируза Мирзазаде "И ангелы говорят: "Карабах - это Азербайджан!", "Осеннее дерево" Салхаба Мамедова (всполох багрянца за минным ограждением), "Солдат Победы" Низами Атаева, "44 дня" Эльдара Бабазаде, "Победа" Абульфаза Самедова, "Артиллерия" Огтая Гулиева, "День Победы" Ирины Эльдаровой, триптих "Марш Победы" Эльшана Сарханоглу, "Аллах рехмет елесин шехидам" Расима Рзы и другие произведения живописи.

В числе работ декоративно-прикладного направления, отражающих исторические для нашей страны события прошлой осени, - гобеленовый триптих Вафы Велиевой "Триумф Победы" и "Ковер Победы" Эльдара Гаджиева, на котором изображен красный конь (поэтический образ скакунов Карабахской масти, имеющих золотистый окрас).

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Всего на выставке представлено более 100 работ художников.