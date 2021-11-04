В Баку завершился Фестиваль короткометражных спектаклей 4.4

Четвертый день Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 (4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı) в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре ознаменовался показом шести спектаклей, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии руководитель проекта Видади Гафаров выразил благодарность участникам и членам жюри за плодотворную деятельность, рассказал о программе четвертого дня фестиваля, был представлен короткий видеообзор предыдущего фестивального дня.

Главная цель фестиваля - отразить в театральных постановках историческую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, возродить театральный процесс, который из-за пандемии приостановился, а также привнести новые инициативы в театральное искусство.

В видеоформате были продемонстрированы следующие спектакли: "Son nəfəsə qədər" (До последнего дыхания, автор и режиссер Кенуль Шахбазова-Гасымова) Бакинского детско-юношеского театра, "Ana" (Мать, авторы - Орудж Гурбанов и Агаддин Бабаев) Лянкяранского государственного драматического театра, "Döyüşən tar" (Воюющий тар, автор и режиссер Джавид Имамвердиев), "Bazar günü" (Воскресенье, автор - Ульвия Гейдарова, режиссер Ильгар Рагимов) Мингячевирского государственного драматического театра, "Xarı bülbül əfsanəsi" (Легенда о Хары бюльбюль, автор и режиссер Зульфия Алиева) Гянджинского государственного кукольного театра, "Qonşu" (Сосед, автор и режиссер Нихад Гуламзаде) Инклюзивного театра Əsa.

После демонстрации постановок состоялось обсуждение работ и дискуссии с участием творческих коллективов и членов жюри, в состав которого входят - заслуженный деятель искусств, искусствовед, профессор Исрафил Исрафилов (председатель), заслуженный деятель искусств, театровед Айдын Кязымзаде, заслуженный деятель искусств, режиссер Мехрибан Алекберзаде, заслуженный деятель искусств, писатель и драматург Али Амирли, народный артист Пярвиз Мамедрзаев.

В заключении прошли панельные дискуссии на тему "Как написать пьесу" (Война и театр).

5 ноября пройдет церемония закрытия и награждения победителей. Победители конкурса будут отмечены: I место - 1500 манатов и премия "Dəfnə", II место - 1000 манатов, III место - 750 манатов.

Напомним, что Фестиваль короткометражных спектаклей 4.4, который проходит в Баку с первого по пятое ноября, организован министерством культуры Азербайджана и порталом о театральном искусстве Teatro.az при поддержке Азербайджанского государственного академического музыкального театра и Международного союза театральных критиков. В фестивале принимают участие коллективы из Баку и регионов страны - 11 государственных, 6 частных и 5 независимых театров, что также даст возможность выявить новые таланты. Всего было представлено 22 спектакля, продолжительностью не более 15 минут на военную тематику.

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