Рамиль Гасымов б образе визиря Карабахского ханства Моллы Панаха Вагифа

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета седьмого ноября состоится показ оперы "Вагиф", посвященный 120-летию со дня рождения видного азербайджанского ханенде, народного артиста республики Хана Шушинского.

Как передает Day.Az, Trend Life побеседовал в преддверии показа с исполнителем главной партии, заслуженным артистом Рамилем Гасымовым.

"Для меня как оперного исполнителя большая честь воплотить образ Вагифа в одноименной опере, занимающей важное место в моей музыкальной биографии. Моя любовь, восхищение и привязанность к данному музыкальному произведению зародились много лет назад, когда я, еще будучи ребенком, слушал исполнение в этом спектакле нашего известного вокалиста, народного артиста СССР Лютфияра Иманова. Так сложилось, что по приглашению видного композитора Рамиза Мустафаева в 2001 году я был принят на работу солистом хора имени Джахангира Джахангирова, который сейчас является частью Азербайджанского телевидения и радио. Спустя время у нас сложились такие теплые отношения, что у меня даже хватило смелости подойти к нему и попросить, чтобы он прослушал арию Вагифа в моем исполнении. В то время я был очень молод, но Рамиз Мустафаев меня внимательно выслушал и после прослушивания сказал, что со временем я стану лучшим исполнителем этого образа после Лютфияра Иманова", - сказал Рамиль Гасымов.

По его словам, среди различных ролей на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета образ Вагифа является для него одним из самых замечательных.

"Я очень счастлив, что участвую в этом оперном спектакле и играю на сцене визиря Карабахского ханства XVIII века, гениального поэта Моллу Панаха Вагифа. Думаю, что 7 ноября 2021 года вместе с дирижером, заслуженным артистом Эйюбом Гулиевым, высокопрофессиональным коллективом и творческой труппой Государственного академического театра оперы и балета мы исполним оперу "Вагиф" с большим успехом. Пользуясь случаем, хочу поприветствовать своих коллег и пожелать им успехов в работе. В заключение хотел бы отметить, что показ оперы "Вагиф" пройдет накануне первой годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Азербайджанской армией во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым была одержана историческая Победа, вписанная золотыми буквами в славную летопись страны. Отмечу также, что показ оперы посвящен 120-летнему юбилею легендарного ханенде из Карабаха, народного артиста Хана Шушинского. Пользуясь случаем, приглашаю всех любителей оперы на этот великолепный показ. Да здравствует азербайджанская культура, культура, которая нас объединяет!" - сказал Рамиль Гасымов.

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