Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!"

Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера историко-документального фильма "Şuşa, sən azadsan!" (Шуша, ты свободна!), снятого Baku Media Center и студией "Салнамафильм" при поддержке министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостям был также представлен историко-документальный фильм "BİZ" ("МЫ") совместного производства Baku Media Center и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели и представители государственных структур, деятели культуры и науки, творческой молодежи, герои и гази 44-дневной Отечественной войны, ветераны первой Карабахской войны. В фойе была представлена фотоэкспозиция кадров из фильмов. Ведущим вечера был заслуженный артист Олег Амирбеков.

Минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны.

На открытии министр культуры Анар Керимов отметил, что фильмы представляются накануне первой годовщины Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, знаменательной даты 8 ноября, которая широко отмечается в стране. Было подчеркнуто, что под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева наша доблестная армия разгромила агрессоров, после почти 30-летней армянской оккупации была восстановлена территориальная целостность государства. Министр выразил признательность Президенту Baku Media Center Арзу Алиевой, и руководству "Салнамафильм" и "Азербайджанфильм" за реализацию очень важных проектов.

"Эти фильмы отражают доблесть наших отважных воинов, бесстрашие героев, которые рисковали своими жизнями во имя освобождения наших земель, единство и величие нашего народа, наш боевой дух и стремление к восстановлению торжества справедливости", - отметил министр.

На сцену были приглашены творческие коллективы картин и герои фильмов - гази Отечественной войны. Режиссер фильма "Şuşa, sən azadsan!" Джавидан Шарифов рассказал о создании картины с участием специальной съемочной группы, которая была командирована в зону боевых действий и снимала исторические моменты освобождения города Шуша, героизм наших солдат и офицеров, воинов спецназа. В фильме показаны реальные сцены боев - до сих пор их никто не видел!

Исполнительный директор Baku Media Center Орман Алиев от имени президента Baku Media Center Арзу Алиевой выразил признательность творческим коллективам за большой труд и поддержку соответствующих структур, подчеркнув героизм азербайджанских воинов.

Стоит отметить, что показ фильма "Şuşa, sən azadsan!" неоднократно сопровождался овациями и аплодисментами.

Фильм "Şuşa, sən azadsan!" повествует о героизме азербайджанских солдат, об освобождении азербайджанских земель от оккупации, как герои отдали свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджана, водрузили трехцветный флаг Азербайджана в Шуше. В фильме есть и интервью с отважными солдатами и офицерами, принимавшими участие в данной операции, а также эксклюзивные кадры, снятые во время военной операции. Зрителям впервые были представлены детали "Шушинской операции", ставшей одной из самых ярких страниц современной военной истории. Режиссер фильма - Джавидан Шарифов, продюсеры - Назим Гусейнов и Орман Алиев.

Фильм "BİZ" ("МЫ") посвящен Славной Победе в 44-дневной Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в историю Азербайджана. Фильм не случайно называется "BİZ" ("МЫ"), в нем отражены единство и солидарность, проявленные азербайджанцами в период войны. Наряду с отвагой и героизмом мужественных азербайджанских военнослужащих, сражавшихся на передовой в течение 44 дней Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева, показан патриотизм граждан Азербайджана, поддерживающих армию в тылу. В фильме отражен морально-патриотический дух азербайджанских солдат и простых граждан в период войны, их эмоции, переживания и самое главное, абсолютная уверенность каждого азербайджанца в Победе. В документальной киноленте представлены интервью простых граждан Азербайджана, чьи видео, фотографии, статусы стали самыми обсуждаемыми в социальной сети. В фильме респонденты делятся своими переживаниями и воспоминаниями. В середине октября картина была удостоена специального приза жюри шестого Международного фестиваля документальных фильмов тюркского мира в Стамбуле. Автор идеи и режиссер фильма -Орман Алиев, продюсер - директор киностудии "Азербайджанфильм" Фариз Ахмедов.