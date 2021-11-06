В Нью-Йорке состоялся заключительный концерт Международного конкурса композиторов имени Узеира Гаджибейли

5 ноября в Центре Линкольна в городе Нью-Йорк состоялся заключительный концерт Международного конкурса композиторов имени Узеира Гаджибейли.

Открывая мероприятие вступительным словом, постоянный представитель Азербайджанской Республики при ООН Яшар Алиев отметил, что организация гала-концерта в очень важное для Азербайджана время - накануне Дня Победы - представляет особое значение, и поздравил наших соотечественников с этим знаменательным днем.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в своем выступлении констатировал, что азербайджанцы мира, доводящие правое дело Азербайджана до международной общественности, внесли большой вклад в достижение исторической Победы, и поздравил наших соотечественников с Днем Победы. Председатель комитета довел до внимания участников, что в эти дни равно, как во многих странах, так и в США будет проведен ряд мероприятий по случаю первой годовщины великой Победы, одержанной благодаря решительной политике Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, отваге азербайджанской армии и солидарности азербайджанцев мира.

По словам президента Общества национальной музыки и глобальной культуры Наргиз Алияровой, цель конкурса, проведенного при поддержке министерств культуры и иностранных дел Азербайджанской Республики, Азербайджано-американского фонда музыки и постоянного представительства Азербайджана при ООН, заключается в пропаганде в мире музыки гениального композитора Узеира Гаджибейли и азербайджанской культуры.

По окончании мероприятия участники аплодисментами встретили песню Муслима Магомаева "Aзербайджан", исполненную американским музыкантом Найджелом Смитом на азербайджанском языке.