Бакинская русдрама представит моноспектакль в честь первой годовщины Победы в Отечественной войне
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В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна 8 ноября в 19.00 будет представлен моноспектакль народной артистки Азербайджана Александры Никушиной "Моя война!".

Об этом сообщили Trend в театре, передает Day.Az.

Спектакль посвящен первой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Режиссером-постановщиком спектакля является народный артист Азербайджана Александр Шаровский.