https://news.day.az/culture/1400645.html Бакинская русдрама представит моноспектакль в честь первой годовщины Победы в Отечественной войне
Бакинская русдрама представит моноспектакль в честь первой годовщины Победы в Отечественной войне
В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна 8 ноября в 19.00 будет представлен моноспектакль народной артистки Азербайджана Александры Никушиной "Моя война!".
Об этом сообщили Trend в театре, передает Day.Az.
Спектакль посвящен первой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне.
Режиссером-постановщиком спектакля является народный артист Азербайджана Александр Шаровский.
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