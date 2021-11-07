В Нью-Йорке пройдет персональная выставка художника Фаига Ахмеда

9 ноября в галерее современного искусства Sapar Contemporary в Нью-Йорке откроется персональная выставка художника Фаига Ахмеда "Пир".

Как сообщает Day.Az, на выставке будут представлены три новые текстильные работы и одна видеоработа. Текстильные работы названы в честь величайших поэтов и мыслителей Азербайджана Низами Гянджеви, Бакуви и Шамса Тебризи.

Название выставки "Пир" отражает многомерность замысла художника. Древние греки использовали слово пир (πυρ) для обозначения огня, тогда как слово "пир" на персидском, турецком и арабском языках означает старейшину или духовного наставника в суфизме. Наконец, название страны Азербайджан по одной из версий переводится как "Земля, хранящая священный огонь", поскольку оно связано с древней зороастрийской религией, возникшей много веков назад на этой территории. Все эти смыслы переплетены в произведениях Фаига Ахмеда, отражающих культурно-исторические, мистические и ремесленные традиции Азербайджана.

Куратор Королевского музея Онтарио Фахмида Сулеман характеризует Фаига Ахмеда как культурного иконоборца, умышленно разрушающего в своем творчестве традиционные формы и границы. В своем эссе о новых работах художника Фахмида Сулеман цитирует стихотворение Руми, в котором он сравнивает всю вселенную с ковром, созданным великим Творцом. Сотканные вручную ковры Фаига Ахмеда - это место обитания его собственной культурной географии, попытка совершить духовное путешествие в историю, искусство и язык. Зрителям посчастливится быть попутчиками художника в этом путешествии.