Международный центр мугама и Россотрудничество подписали меморандум о сотрудничестве

В Баку прошла церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Международным центром мугама и представительством Россотрудничества в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов и руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров отметили важность подписания меморандума в деле дальнейшего укрепления отношений между странами.

"Международный центр мугама придает особое значение развитию международных связей. На нашей сцене до пандемии было реализовано множество больших проектов, выступали артисты из России, Франции, Испании, Японии, Португалии и других стран. Мы рады, что мероприятия в нашей стране вновь возобновились и можем организовать концерты не только наших деятелей культуры, но и зарубежных артистов. В рамках заключенного сегодня меморандума о сотрудничестве будем приглашать в Баку известные российские коллективы", - отметил Мурад Гусейнов.

"Это мое первое соглашение в Баку с тех пор как стал руководителем Россотрудничества в Азербайджане. Мне приятно, что оно было подписано именно с Международным центром мугама. В этом великолепном здании, зале можно проводить различные мероприятия. Азербайджан и Россию связывают давние культурные связи. Надеюсь, что благодаря этому соглашению у нас еще больше укрепятся отношения. Будем стараться приглашать для выступления на сцене Международного центра мугама известных российских исполнителей, камерные оркестры и другие музыкальные коллективы. Думаю, что в будущем выступления российских артистов можно проводить и в других концертных салонах Баку", - отметил Ирек Зиннуров.

Первым совместным проектом стал концерт известного российского баяниста Айдара Салахова, который отметил, что рад выступить в Баку.

"Я полюбил азербайджанскую музыку в исполнении Муслима Магомаева. Сегодня во время репетиции постарался синтезировать звучание азербайджанская тара с нашей музыкой, и был приятно удивлен полученным результатом. Я здесь увидел такие музыкальные инструменты, которые нигде не видел. Тар очень универсальный музыкальный инструмент, на нем даже можно играть джаз", - отметил перед выступлением российский музыкант.

Айдар Салахов представил соло и вместе с азербайджанскими музыкантами композиции разных жанров. С ним сцену разделила его супруга, исполнительница Яна Салахова. Ведущей вечера была поэтесса и бард Вафа Мамедова. Зрители встретили выступления артистов яркими овациями.