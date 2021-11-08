Памяти Амалии Панаховой… - редкие фотографии актрисы

8 ноября 2018 года ушла из жизни любимая актриса миллионов, народная артистка Азербайджана, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", профессор, доктор искусствоведческих наук, актриса Амалия Панахова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она воистину была народной во всех смыслах - большой профессионал, безгранично любящий свое дело, уникальный человек, настоящий гражданин своей Родины.

И самое прекрасное, что все, за что бралась Панахова, было обречено на успех. Будь то роли в театре и кино, педагогическая деятельность или создание собственного театра.

Она истинный Мастер, только представьте более 500 сыгранных ролей, а какие это были образы - Томрис, Хуршидбану Натаван, Мехсети Гянджеви, Медея, Бурла Хатун, Офелия...

Помимо творческого таланта Амалия Панахова была человеком глубокой души и большого сердца. Актеры созданного народной артисткой Бакинского муниципального театра относились к ней как к маме, для них ее уход стал большим потрясением. Впрочем, как и для всех, кто был знаком с ней лично или по ролям на сцене и в кино, кто долгие годы работал с ней бок о бок в театре. С уходом Амалии Панаховой азербайджанскую культуру постигла тяжелая утрата. Но память об актрисе всегда будет жить в сердцах родных, друзей, учеников и преданных поклонников.

Сегодня, в день памяти Амалии Панаховой, Trend Life представляет читателям редкие фотографии актрисы, сделанные в ходе показов спектаклей и киносъемок.