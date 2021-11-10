Мурад Гусейнов о концерте в Москве в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии

Грандиозный концерт в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, посвященный 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, стал историческим событием и показал величие нашей классической музыки, поделился с Trend впечатлениями директор Международного центра мугама, лауреат международных конкурсов, пианист и композитор, народный артист Мурад Гусейнов, передает Day.Az.

"Вечер был организован Фондом Гейдара Алиева на самом высоком уровне и имел огромное значение для пропаганды нашей культуры и музыкального искусства, истории Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Фонд Гейдара Алиева блестяще представил на одной из лучших сцен мира нашу классическую музыкальную культуру. В концертной программе приняли участие одни из лучших музыкантов страны, были представлены произведения азербайджанской и мировой классики. Академия носит имя выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли, и ее история, традиции, преемственность поколений, профессионализм, выпускники, множество проектов и концертных программ, представленных за эти годы, заслуживают самых высоких слов. Этот концерт также дал большую возможность показать свое мастерство молодым музыкантам. Выступить на одной из самых престижных сцен мира - в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, которая видела мастеров с мировым именем, является честью и гордостью для каждого музыканта", - сказал народный артист.

Выдающийся композитор Узеир Гаджибейли учился в Санкт-Петербургской консерватории, великий российский композитор Дмитрий Шостакович был педагогом и наставником Гара Гараева. Бакинская музыкальная академия была основана благодаря Узеиру Гаджибейли 26 августа 1920 года и стала школой мастерства высококвалифицированных кадров. Важный вклад в воспитание национальных кадров и развитие исполнительской школы Азербайджана на начальном этапе внесли выдающиеся деятели русской музыкальной культуры, приглашенные Узеиром Гаджибейли из консерваторий Москвы, Ленинграда и других городов России. Поэтому празднование 100-летия академии в Московской консерватории - знаменательное событие в жизни как Азербайджана, так и России, продолжение давней и хорошей традиции между музыкальными сферами двух стран.

"Культура наших стран исторически взаимосвязана, взаимообогащается, заложены фундаментальные основы для профессионального мастерства и развития мастеров искусств наших стран, произведения наших классиков неоднократно с большим успехом ставились на российской сцене", - отметил Мурад Гусейнов.

В программу концерта, организованного при содействии посольства Азербайджана в России, вошли произведения классиков азербайджанской музыки Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Ниязи, а также западноевропейских и русских композиторов в исполнении Российского национального оркестра.

"Атмосфера была потрясающая! Хотелось бы отметить высокий профессионализм Российского национального оркестра. Для исполнителей, выступающих с различными оркестрами, очень важно найти взаимопонимание для представления своего творчества. И это своеобразный экзамен - показать до выступления перед публикой именно музыкантам (с которыми будешь выступать) свой уровень профессионализма на репетициях. Как известно, в Российском национальном оркестре собраны замечательные музыканты, и выступление с ними требовало также большой ответственности. И с первых моментов у наших музыкантов, на мой взгляд, установилось творческое взаимопонимание, что в итоге отразилось на выступлении на сцене Московской консерватории. Также особо стоит отметить публику, которая овациями встречала каждое выступление наших артистов, чтобы было очень приятно. Прошло уже несколько дней, но, думаю, эти впечатления надолго останутся в жизни каждого исполнителя. И мы до сих пор получаем прекрасные отзывы, зрители вновь хотят видеть наших исполнителей, слушать нашу музыку", - добавил Мурад Гусейнов, выразив признательность Фонду Гейдара Алиева за организацию грандиозного праздника музыки.