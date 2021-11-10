Незабываемый концерт коллектива Н3 в рамках проекта Jazzery Voices

В Баку был представлен яркий музыкальный проект Jazzery Voices - серия мероприятий, посвященных 100-летию Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли.

В рамках проекта, реализуемого по инициативе министерства культуры, были организованы концерты джазовых музыкантов, международная научно-творческая конференция "Вопросы джазового искусства в Азербайджане", мастер-классы по джазовому исполнению и исследовательские семинары.

Мероприятия Jazzery Voices прошли в Международном центре мугама, Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. Муслима Магомаева и Зале имени Гара Гараева Бакинской музыкальной академии.

Одним из самых запоминающихся выступлений стал концерт коллектива Н3, прошедший в Международном центре мугама.

Послушать исполнение любимой группы пришла многочисленная публика.

Со вступительной речью в этот вечер выступила известный журналист, редактор Day.Az Франгиз Агаларова. В своем выступлении она рассказала о том, что выделяет музыку среди других видов искусства, а затем поделилась с публикой интересными фактами о коллективе Н3.

В частности, Ф. Агаларова рассказала, что название H3 придумано основателем коллектива Фирудином Гамидовым. "Н" - главная буква в фамилии музыканта (Həmidov) и жанра Hip-Hop, на котором строится музыка коллектива. А цифра 3 сакральная для музыканта. Например, она встречается в дате его рождения - 3.03.1993. Да и на музыкальном инструменте, на котором он играет (труба) три клапана.

"H3 был основан в 2017 году. За короткий срок коллектив сумел достичь успеха. Он любим многими, и каждый их концерт теперь собирает аншлаг", - сказала Агаларова.

Далее под овации публики на сцену вышел коллектив H3, который подарил зрителям незабываемый музыкальный вечер.

В составе группы выступили Фирудин Гамидов (труба), Джамал Байрамлы (теноровый саксофон), Ниджат Мамедов (флейта), Афшин Ализаде (клавиши), Ниджат Мамедли (клавиши), Камиль Мустафаев (бас-гитара) и Али Насиб (барабаны).

Они исполнили свои собственные композиции и композиции из репертуара Рафика Бабаева.

Яркие импровизации и невероятное исполнение завершались бурными овациями и восторженными возгласами публики.

Лала Ахмедова

Фото: Фахрия Мамедова