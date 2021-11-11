Прекрасный концерт Bakuba band в рамках проекта Jazzery Voices

В Баку был представлен яркий музыкальный проект Jazzery Voices - серия мероприятий, посвященных 100-летию Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли.

В рамках проекта, реализуемого по инициативе министерства культуры, были организованы концерты джазовых музыкантов, международная научно-творческая конференция "Вопросы джазового искусства в Азербайджане", мастер-классы по джазовому исполнению и исследовательские семинары.

Мероприятия Jazzery Voices прошли в Международном центре мугама, Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. Муслима Магомаева и Зале имени Гара Гараева Бакинской музыкальной академии.

Прекрасный концерт в рамках проекта меломанам столицы подарил Bakuba band.

На концерт группы, прошедший в Международном центре мугама, пришли многочисленные поклонники джаза.

Со вступительной речью в этот вечер выступила известный журналист, редактор Day.Az Франгиз Агаларова. В своем выступлении она поделилась с публикой интересными фактами о Bakuba band.

Заслуженный артист Азербайджана Тофиг Джабаров был известным барабанщиком и работал с легендарными группами, но страсть к ритмам заставила его путешествовать по странам Африки и Латинской Америки, где он изучал игру на разных ударных инструментах. Уже в качестве перкуссиониста он основал Bakuba band, который более 10 лет радует слушателей яркими концертами.

Бенд объединивший в своем названии два слова - Баку и Куба, исполняет синтез азербайджанских и латиноамериканских ритмов.

В составе бенда выступают Ниджат Асланов (фортепиано), Фирудин Гамидов (труба), Ниджат Пашазаде (бас-гитара), Гасан Билалов (барабаны), Мелик Рамиз (вокал) и сам Тофиг Джабаров.

В этот вечер в их исполнении прозвучали песни "Zibeyda", "Sevgilim", "Pencərədə", "Dostluq mahnısı", песня Исмаила из фильма "Ögey ana" ("Мачеха") в новой аранжировке. Кроме этого бенд исполнил композиции Тофига Джабарова "Gilavar", "Jazz Day", "Бакуба". А завершился концерт исполнением песни "Bakının qızları".

Каждое исполнение завершалось бурными аплодисментами зрителей. А в заключение вечера публика не хотела отпускать музыкантов со сцены, удерживая их продолжительными овациями.

Лала Ахмедова

Фото: Фахрия Мамедова