Фильм об азербайджанских архитекторах признан лучшим в Японии и Индии

Художественно-документальный фильм "Yaradanlar" (Созидатели) азербайджанского режиссера Шамиля Алиева признан лучшим в Индии и Японии, сообщил Trend автор картины, передает Day.Az.

Фильм получил призы Twilight International Film Festival 2021 (Япония) - "Лучший документальный фильм" и Havelock International Film Festival 2021 (Индия) - "Лучший художественно-документальный фильм" за октябрь месяц.

Фильм "Созидатели" повествует о жизни и творчестве известных азербайджанских архитекторов Микаила Усейнова и Садыга Дадашева о том, как на их творчестве и культурном наследии Азербайджана в ХХ веке сказалась коммунистическая идеология.

"В ходе репрессий 1937 года было уничтожено подавляющее большинство представителей интеллигенции, в том числе родственники Микаила Гусейнова и Садыга Дадашева. Им пришлось провести часть своей жизни в страхе и моральных страданиях. После того, как великий лидер Гейдар Алиев возглавил Азербайджан, он стал защищать нашу интеллигенцию от репрессий, всегда с особой заботой и вниманием относился к деятелям культуры и искусства", - отметил Шамиль Алиев.

Фильм снят по заказу Министерства культуры Азербайджана на киностудии Salnamə в 2020 году. Автор сценария - Натиг Расулзаде, автор идеи - Эльбай Гасымзаде, оператор-постановщик - Руфат Сулейманов, художник - Лала Гусейнзаде, композитор - Азер Аскеров, продюсер - Назим Гусейнов.