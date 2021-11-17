https://news.day.az/culture/1404867.html Во Дворце Гейдара Алиева откроется экспозиция Рамина Асланова "Bir Bax, Min Yaşat"
Во Дворце Гейдара Алиева откроется экспозиция Рамина Асланова "Bir Bax, Min Yaşat"
23 ноября в 17.00 во Дворце Гейдара Алиева откроется экспозиция фотографа Рамина Асланова "Bir Bax, Min Yaşat", посвященная природе регионов Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе дворца.
Главная цель проекта - поддержка талантливой молодежи, формирование эстетического вкуса и представление красоты нашей страны. Выставка носит благотворительный характер, все вырученные средства от продажи работ будут перечислены в Фонд YAŞAT для оказания поддержки раненым и семьям шехидов.
После выставки состоится концерт, где прозвучат композиции видного композитора, лауреата Госпремии, народного артиста Джахангира Джахангирова.
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