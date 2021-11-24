Музыкальный театр готовит новый спектакль "Psix" по мотивам романа "Дон Кихот"

Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра приступил к репетициям нового спектакля под названием "Psix", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спектакль поставлен по мотивам романа "Дон Кихот" всемирно известного испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра и на симфонические гравюры "Дон Кихот" народного артиста СССР Гара Гараева.

Режиссер-постановщик спектакля - Эр-Тогрул Камалов, музыкальный руководитель - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик - Вюсал Рагим, концертмейстер - Камиль Гасанов, ассистент режиссера - Заур Алиев.

Присутствующий на первой читке произведения директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев поделился своим мнением о постановке.

Отметим, что в спектакле заняты - народный артист Азербайджана Пярвиз Мамедрзаев (Дон Кихот), молодые актеры Ниджат Али (Санчо Панса), Гюльтадж Алили (Дульсинея) и другие.